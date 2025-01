Pim Ronhaar veert weer recht na moeilijke periode: "Huilend op de fiets"

Pim Ronhaar heeft 2025 ingezet met een tweede plaats in Baal. De Nederlander eindigde in zijn laatste drie crossen van 2024 buiten de top tien.

Met een elfde plaats in Zonhoven, een twaalfde plaats in Gavere en een 19de plaats in Besançon leek het voor Pim Ronhaar van kwaad naar erger te gaan in de laatste week van 2024. De Nederlander sukkelde met zijn rug.

"Mijn basis begint wat te zakken", reageerde Ronhaar na zijn tweede plaats in Baal. "De afgelopen twee weken heb ik heel veel problemen gehad met mijn rug. Ik heb huilend van de pijn op de fiets gezeten."

In Baal voelde Ronhaar stukken beter. "Alleen op het einde deed het toch weer veel pijn. Maar met een nieuwe sponsor moet je alles uit jezelf halen." Sinds 1 januari heeft Glowi de plaats ingenomen van Trek als naamsponsor.

Ronhaar klaar voor Nederlands kampioenschap?

"Ik mag wel tevreden zijn met een tweede plek, ook al blijft het mentaal zwaar", besloot Ronhaar nog. De Nederlander lijkt net op tijd weer op tijd in vorm te raken voor de belangrijkste periode van het seizoen.

Op 12 januari staat in Oisterwijk het Nederlands kampioenschap op het programma. Vorig jaar werd Ronhaar tweede op het NK, hij kwam 53 seconden na zijn toenmalige ploegmaat Joris Nieuwenhuis over de streep.