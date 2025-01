Michel Wuyts is er zeker van: "Daarom wordt Nys met de dag populairder"

Thibau Nys wint harten in het veldrijden, onder meer door zijn manier van koersen. Michel Wuyts weet waarom Nys zo populair is.

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert is het Thibau Nys die volk lokt naar de cross. De Europese kampioen won al niet meer sinds 10 november, maar toch strijdt hij telkens mee om de zege.

Tweede in Zonhoven, derde in Gavere, tweede in Loenhout, derde in Diegem en vijfde in Baal. Michel Wuyts genoot vooral van de strijd tussen Nys en Sweeck in Diegem, die pas in de laatste rechte lijn werd beslist.

Michel Wuyts over Thibau Nys

"Schoonst van al was dat Thibau twee dagen voor zijn tuincross in Baal het volle pond gaf. Tot het duizelen toe. Ook daarom wordt Nys met de dag populairder", zegt Michel Wuyts bij Het Laatste Nieuws.

"Daar in Diegem, en niet zozeer door gestuntel in de opening, leverde hij Baalse winst in." Nys kende pech door uit zijn pedaal te schieten bij de start, daarna viel hij ook in de modder en moest hij van schoen wisselen.

"Vijfde, uiteindelijk. Maar wel met mijn respect. In sport is sneuvelen eervoller dan passen", zegt Wuyts nog. En zo blijft Thibau Nys wel nog altijd zonder zege bij de profs in de cross die zijn vader twaalf keer won.