Van der Poel haakt ook af voor duel met Van Aert: wereldkampioen lange tijd niet in het veld

Mathieu van der Poel zou normaal pas zaterdag een beslissing nemen over zijn deelname aan de Wereldbeker in Dendermonde op zondag, maar de wereldkampioen heeft vrijdag al de knoop doorgehakt.

"Het heeft geen zin om nog langer te wachten", legt Van der Poel zelf uit. Ik heb vandaag (vrijdag, nvdr.) nog een test gedaan en het is duidelijk dat Dendermonde te vroeg komt. Op zwaarder terrein heb ik nog steeds te veel pijn in mijn rib."

"Ik heb geen andere keus dan geduldig te blijven", besluit de wereldkampioen. Dat betekent meteen het einde van het eerste deel van het seizoen van Van der Poel in het veld. Volgende week vertrekt hij op stage naar Spanje.

Daar zal Van der Poel meer dan twee weken trainen als voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. De wereldkampioen komt pas op 25 januari terug voor de Wereldbeker in Maasmechelen. Daar staat een duel met Wout van Aert op het programma.

Daarna rijdt Van der Poel nog de laatste manche van de Wereldbeker in Hoogerheide op 26 januari. Op 2 februari verdedigt Van der Poel zijn wereldtitel in Liévin en wil hij het record van zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck evenaren.

