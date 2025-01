Geen Thibau Nys in Koksijde: ploegleider legt uit wat er aan de hand is

Europees kampioen Thibau Nys kwam vrijdag niet aan de start in Koksijde. Ploegleider Eric Braes legt uit wat er aan de hand is met Nys.

Na Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en Mathieu van der Poel was Thibau Nys de laatste afzegger voor de Duinencross in Koksijde. Nys miste zo opnieuw een manche van de X2O Trofee en staat nu negende op 12 minuten.

Al zal Nys dat worst wezen, hij is niet met klassementen bezig. Wat is er dan wel aan de hand met de Europese kampioen? "Thibau was niet fit opgestaan", zei ploegleider Eric Braes bij Het Nieuwsblad. "Hij was vooral moe en had een hogere hartslag dan normaal."

Nys deed nog een test op de rollen, maar voelde meteen dat de frisheid er niet was en dat hij op het randje stond van ziek worden. Daarom werd er beslist om hem niet aan de start te brengen in Koksijde. "Richting de kampioenschappen is dit het beste wat we konden doen."

Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder

Voor het Belgisch kampioenschap in Heusden-Zolder op 12 januari rijdt Nys nog één wedstrijd, namelijk zondag de wereldbeker in Dendermonde. De Superprestige van zaterdag in Gullegem stond niet op zijn programma.

Na Dendermonde is er een week geen cross, voor het eerst sinds half december, en stoomt iedereen zich klaar voor het BK. Nys werd in 2023 al derde op het BK, vorig jaar moest hij in Meulebeke tevreden zijn met plek zes.