Michel Wuyts stelt terugkerende trend vast in het veldrijden: "Namen wisselen, gedragingen nauwelijks"

Nog de Superprestige in Gullegem en de Wereldbeker in Dendermonde en de kerstperiode in het veldrijden zit erop. Heel wat veldrijders stuurden in een of andere cross wel hun kat.

Op 21 december begon de kerstperiode met de Wereldbeker in Hulst. Daarna volgden Zonhoven (22/12), Mol (23/12), Gavere (26/12), Loenhout (27/12), Besançon (29/12), Diegem (30/12), Baal (01/01) en Koksijde (03/01). Dit weekend staan nog dus nog Gullegem en Dendermonde op het programma. In 16 dagen stonden zo maar liefst 11 crossen op de kalender in de kerstperiode. Niemand die in al die crossen aan de start stond. Crossers kiezen hun wedstrijden uit Ook Michel Wuyts stelt vast dat crossers nu bewust wedstrijden schrappen in de kerstperiode. "Eén of twee crossen schrappen en fixeren op wat voor het individu nog interessant is, daar gaat het om. Crossen à la carte, tiens", zegt hij bij HLN. Toch is het helemaal geen nieuw fenomeen, stelt Wuyts. Sven Nys maakte het ook vaak mee. Hij moest er op nieuwjaarsdag altijd staan in Baal, terwijl Vervecken, Wellens of Albert vaak hun kat stuurden. Op het BK presteerde Nys wel, op het WK was het vat vaak af en moest hij lang wachten op een tweede wereldtitel. Maar crossers die hun wedstrijden uitkiezen, het is dus van alle tijden. "Namen wisselen, gedragingen nauwelijks", besluit Wuyts nog.