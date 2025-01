Straffe kost! Wout van Aert geeft Georges een prachtig verjaardagsgeschenk na heerlijke strijd met sterke Eli Iserbyt

Was Wout van Aert na die eerste cross in Loenhout klaar om in zijn tweede veldrit al voor de hoofdprijs te gaan? Het antwoord op die vraag is positief, maar ook Eli Iserbyt kende een sterke dag in Gullegem.

Van Aert nam net als in Loenhout een uitstekende start en meldde zich al snel op de eerste posities. Voor Vandeputte draaide de start dan weer in de soep, net als gisteren in Koksijde. Nu was dat problematischer, omdat Vandeputte aan de leiding staat in de Superprestige. Gelukkig voor hem bleef enige tijd heel wat volk bijeen.

Op een gegeven moment hing hij als veertiende zijn wagonnetje aan, als laatste man van de kopgroep op dat moment. Na drie ronden vond Van Aert het welletjes en achtte hij het ogenblik gekomen om de boel te forceren. Voor Sweeck ging het te snel. Zijn ploegmaat Wyseure kon nog iets dichter in de buurt blijven van Van Aert en Vanthourenhout.

Schouder uit de kom bij Van der Haar

Diezelfde Vanthourenhout bleef op dat moment als enige in het wiel van Van Aert, maar ploegmaat Iserbyt was ondertussen ook aan het oprukken. De Belgische kampioen sloot weer aan en Wyseure gaf zich ook nog niet gewonnen. Het klassement kantelde ondertussen weer in het voordeel van Vandeputte, omdat uitdager Van der Haar zijn schouder weer in de kom moest trekken. De Nederlander verloor zo wel een pak tijd.

Pauwels Sauzen-Bingoal kon het ploegenspel niet helemaal spelen, want Vanthourenhout moest toch passen bij een nieuwe prik van Van Aert. Iserbyt was wel nog altijd mee: een boeiende tweestrijd ontspon zich zo in de laatste ronden. Van Aert zette druk, Iserbyt klampte aan. In de slotronde wisselden ze nog verschillende keren van positie.

Van Aert maakt verschil in slotfase

De man in de tricolore haperde wel een paar keer en dat was er uiteraard te veel aan. Van Aert greep zijn kans om zichzelf een voldoende geruststellende marge te bezorgen. Zijn zege is een mooi verjaardagsgeschenk voor zoontje Georges. Iserbyt eindigde dus als tweede, Vanthourenhout nam de derde plek in aan de finish.