Sven Nys en Richard Groenendaal schetsen hoe diep Wout van Aert moest gaan: "Het moest vanuit zijn kleine teen komen"

Het is knap dat Wout van Aert in zijn tweede cross al een eerste overwinning te pakken heeft. Sven Nys en Richard Groenendaal zagen hoe hij er echt wel voor moest knokken.

"Het moest vanuit zijn kleine teen komen", laat Sven Nys er bij PlaySports geen twijfel over bestaan dat de zege Van Aert moeite heeft gekost. "Je kon het parcours opdelen in twee stukken: het stuk waar je je vermogen kwijt kon en een technisch stuk. Op dat technisch stuk moest je heel goed kunnen sturen en daar kwam de echte crosser Eli Iserbyt heel goed naar boven."

Het was ergens verrassend dat hij de grootste belager van Van Aert werd. Zeker op basis van het wedstrijdbegin. "Eli moest in het begin ook nog een kloof dichten. Dat gaf hem een vertrouwen dat hij een hele goeie dag had." Niet onbelangrijk, want een groot deel van het verhaal speelt zich zelfs voor de toppers ook af tussen de oren.

Diep in de cross volgde nog een Van Aert-stuk

Dat vertrouwen was merkbaar bij de man van Pauwels Sauzen-Cibel Clementines, want in de laatste ronde ging hij een paar keer zelf naar de leiding. "Ik vond dat een heel geslaagde poging. Diep in de laatste ronde volgde nog dat echte Van Aert-stuk. Dat heeft de doorslag gegeven." Zo bleek het dan toch onbegonnen werk om Van Aert tot het einde te volgen.

Het is wel logisch dat ze bij Pauwels Sauzen-Cibel Clementines op dit type parcours, met veel draaien en keren, geloofden in hun kansen tegen een Van Aert die nog niet gewonnen had. "In dit soort rondjes is er de kans om het Wout zo moeilijk mogelijk te maken", vindt Richard Groenendaal ook. "Hij heeft er echt zijn best voor moeten doen", onderstreept de Nederlander.

Tien seconden verschil tussen Van Aert en Iserbyt

Pas op het einde kwam er enige afscheiding: Iserbyt finishte op tien seconden van Van Aert. Vanthourenhout bolde binnen op 31 seconden van de winnaar.