Wout van Aert aan de start in Gullegem: enkel betalende kijkers kunnen live kijken

Wout van Aert rijdt in de Superprestige van Gullegem straks zijn tweede cross van het seizoen. Die cross is wel enkel door betalende klanten van Telenet of Proximus live te bekijken.

Acht dagen na zijn rentree in het veld in Loenhout staat Wout van Aert in Gullegem opnieuw aan de start. Daar wordt al de voorlaatste van acht manches in de Superprestige gereden, op 8 februari in Middelkerke wordt de laatste manche gereden.

Wie Van Aert live aan het werk wil zien in Gullegem zal daar wel enige moeite voor moeten doen. De cross wordt net als de crossen in Hulst, Mol en Besançon enkel aangeboden voor betalende klanten van Telenet en Proximus.

Superprestige Gullegem enkel voor betalende klanten

Bij Telenet is de cross in Gullegem enkel te zien op Play Sports 1 en bij Proximus is dat op Pickx+ Sports 1. Voor die twee kanalen moet er voor nog een extra (sport)abonnement betaald worden bovenop het normale abonnement.

Wie zo'n abonnement niet heeft, kan om 17u40 wel terecht op VRT1 voor een samenvatting van de wedstrijd in Gullegem. Nederlandse kijkers kunnen de wedstrijd in Gullegem wel gewoon volgen op Eurosport 1.

Dat enkel betalende klanten van Telenet of Proximus live naar de cross kunnen kijken, zal dit seizoen nog één keer voorvallen, namelijk op 19 januari voor de Wereldbeker in Benidorm. Daar staat Wout van Aert ook aan de start.