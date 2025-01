Evenepoel en Van Aert hebben al een eerste indruk, is dit de man die Wout naar de verrassing leidt? "Het zit erin"

Na 2024 werken Wout van Aert en Remco Evenepoel voortaan in de kampioenschappen samen met een nieuwe bondscoach. Serge Pauwels denkt dat er misschien wel een verrassende triomf zit aan te komen.

De man die de fakkel overnam van Sven Vanthourenhout komt aan het woord in De Zondag. De Belgische toppers hebben Pauwels eerst leren kennen als assistent-bondscoach. Hoe zouden Remco en Wout Pauwels typeren? "Ik denk dat ze over mijn rust zullen spreken. Dat hoor ik vaak wanneer er een mecanicien naast mij in de auto zit."

De eerste indruk die Pauwels heeft nagelaten op de vernoemde renners zou dus positief moeten zijn. Pauwels weet ook wat de manier van werken is bij Belgian Cycling. Daar koppelt hij dus zijn koelbloedigheid aan vast. "In het heetst van de strijd kan ik de rust bewaren. Dat is misschien wel mijn kracht." Dat is in elk geval welgekomen, want als renner is dat tijdens de koers vaak moeilijk.

Pauwels gelooft in wereldtitel Van Aert

Wout van Aert heeft ondertussen uitgesproken dat de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix opnieuw zijn hoofddoelen zijn. Dat is logisch en niemand zou hem een zege in die koersen misgunnen. Al heeft Pauwels nog een andere wielerafspraak in gedachten. "De focus ligt altijd op dat voorjaar. Persoonlijk geloof ik ook in een wereldtitel."

Evenepoel is al een keertje wereldkampioen geworden. Wielerminnend België zou niet liever hebben dan dat Van Aert ook eens die regenboogtrui kan dragen. "Misschien is dat wel mijn droom als bondscoach: Wout wereldkampioen zien worden op een moment dat niemand het nog verwacht, zoals Johan Museeuw in Lugano 1996. Die vierde net toen zijn 31ste verjaardag."

Van Aert kan in Rwanda Museeuw-scenario herhalen

Op dat vlak staan de sterren goed. "In Rwanda zal Wout ook net 31 geworden zijn. Het zit erin. Alleen moeten de puzzelstukjes juist vallen."