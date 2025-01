Ook een onverwacht thema in Dendermonde: Wout van Aert reageert meteen met een geweldig succesvolle ingreep

Vooraf leek het wel duidelijk welke thema's zouden overheersen in Dendermonde: modder en regen. Er dook nog een thema op dat veel minder verwacht was: dat van de lekke banden.

In zo'n modderclash zou je net verwachten dat dit geen enkele rol van betekenis speelt, maar het tegendeel was waar. Vooral tijdens de vrouwenwedstrijd. De ene na de andere lekke band werd gemeld. Sommige pechvogels hadden het twee keer zitten. Marion Norbert Riberolle en Fem van Empel kenden met elk twee gelukkige banden niet hun meest fortuinlijke wedstrijd.

In de mannenwedstrijd viel bij de grote namen enkel de lekke band van Thibau Nys op. Cameron Mason deed nog veel straffer dan al wat hij al had zien passeren: de Brit reed maar liefst drie keer lek! Merkwaardig genoeg kwamen veel lekke banden voor wanneer renners en rensters uit het veld kwamen en de laatste rechte lijn op draaiden.

Van Aert wijst waar gevaar op lek rijden lag

Wielerkrant vroeg winnaar Wout van Aert, die wel zonder dit soort incidenten zijn wedstrijd kon afwerken, om een verklaring. "Omdat de modder zo diep was, had je overal waar je op het asfalt kwam van die randjes", verduidelijkte Van Aert. "Daar was wel wat gevaar om lek te rijden." Dat lijkt inderdaad wat er in de meeste gevallen aan de hand was.

Tussen de wedstrijd van de dames elite en heren elite door werd in de commentaarcabine van de tv-uitzending zelfs geopperd dat de organisatie ergens een steen kon weghalen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Als renner is het ook wel kwestie om in te spelen op de informatie. Dat deed Van Aert. "Ik had bewust voor de start ervoor gekozen om de bandendruk iets te verhogen. Dat bleek een goede keuze."

Van Aert bevestigt het risico

Zo is het in Dendermonde een veldrit geworden met meer kans dan verwacht om lek te rijden. "Door de regenval en de omstandigheden was er wel een gevaar op lekke banden, ja. Dat is cross."