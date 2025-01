Sterke Lucinda Brand ploetert en schittert, Sven Nys glundert: "Kerstperiode zoals ik er nog maar weinig zien afwerken heb"

Er lijkt maar geen einde te komen aan het grote Lucinda Brand-feest, zelfs als ze moet ploeteren door de modder. Dat moest iedereen doen in Dendermonde. Brand had na een reeds sterke opvoering in Gullegem nog een bisnummer in petto. Petje af.

De naar Dendermonde afgezakte toeschouwers kregen het aangekondigde modderspektakel. Het was zowaar Brand, niet bepaald de vrouw die we kennen van de beste start, die de rest al snel onder druk zette. Pieterse haakte wel haar wagonnetje aan. Van Empel daarentegen moest uit de achtergrond komen en verzeilde zelfs even in een groepje met Cant. Alvarado verging het niet veel beter.

Pieterse voelde dat ze het momentum had en sloeg in de tweede ronde een kloof van vijftien seconden ten opzichte van Brand, die ook het gezelschap van Bäckstedt had gekregen. Van Empel vond ondertussen de moed om aan een inhaalrace te beginnen. Voorin vond er ook een wending plaats: Pieterse voelde de hete adem van Brand weer.

Brand overwint zelfs schakelprobleem

Zelfs een schakelprobleem bij die laatste kon niet verhinderen dat Pieterse een terugkeer van de WB-leidster moest dulden. Sterker nog, kort hierna stond Pieterse lek. Brand talmde uiteraard niet en was gaan vliegen. Pieterse moest zelfs focussen op de strijd voor de tweede plaats, want Van Empel kon haar als opkomende vrouw bijbenen.

Alvarado had ondertussen genoeg van het modderkluwen en stapte af. Dat deed Van Empel niet, maar de renster in de regenboogtrui kampte wel met pech op een slecht moment. Ze reed lek bij het ingaan van de slotronde en moest genoegen nemen met plek 3. Pieterse kreeg zo een vrijgeleide richting positie 2. Brand werkte haar nummer met brio af. Er lijkt op haar maar geen sleet te komen.

Ook voor teammanger Sven Nys kon de pret niet op. Hij zag de nieuwe triomftocht aankomen in de loop van de tv-uitzending. "Als ze dit nu ook nog gaat afronden, zal ze een kerstperiode hebben afgewerkt zoals ik er nog maar weinig zien doen heb." Even later was het een feit. Haar zege in Dendermonde betekent voor Brand de 24ste podiumplaats van het seizoen.