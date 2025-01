Waarom niet, als we toch vol modder hangen? Wout van Aert haalt ook na de cross grap uit, organisatielid doet graag mee

Wout van Aert was duidelijk in een goede bui. Door alle modder moest er sowieso goed gekeken worden om alle renners te kunnen herkennen. Dan nog had er eentje wel zin in een knuffel.

Het was heus niet wachten tot het einde van de wedstrijd eer alle deelnemende veldrijders zo goed als onherkenbaar werden. Modder, modder en nog eens modder: zo kan de editie van de Wereldbekermanche in Dendermonde uit 2025 het best samengevat worden. Veel geel was er niet meer te bespeuren op de trui van Van Aert toen die als winnaar over de streep kwam.

Wout van Aert maakte dat hij snel aan het busje was waar hij zich kon gaan wassen. Logisch dat hij daar naar uitkeek. Bij het van de fiets stappen zag hij dat Chris Mannaerts van Flanders Classics, dat de Wereldbeker organiseert, één van de omstaanders was. Van Aert zag er wel de lol van in om hem in zijn modderpakje te omhelzen.

Van Aert knuffelt lid van Flanders Classics

"Een knuffel?" Van Aert schaterlachte. Mannaerts aarzelde even maar durfde het toch wel aan. Een medaille voor moed en zelfopoffering is niet veraf. Nu was het wel een beheerste knuffel. Mannaerts zal er niet zo vuil van geworden zijn dat hij snel onder de douche moest. Voor beiden was het wel een leuk moment aan het einde van de cross.

Het toont alleszins dat Van Aert in opperbeste stemming verkeerde. Dat is de evidentie zelve na een zege maar dat was ook al zo toen hij nog aan de veldrit moest beginnen. Toen grapte Van Aert dat gelet op de weersomstandigheden een kleine ribblessure misschien niet ongelegen had gekomen. Daar meende hij natuurlijk geen woord van, hij heeft al genoeg blessureleed gekend.

Van Aert drievoudig winnaar in Dendermonde

Het geeft wel aan dat Van Aert goedgeluimd naar Dendermonde kwam en dat is geen toeval. Hij had er al twee keer gewonnen, nu mag hij zich een drievoudig winnaar van de cross in Dendermonde noemen.