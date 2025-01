Wout van Aert klaar voor modderpartij en verwijst met grapje naar situatie van Mathieu van der Poel

In Dendermonde is Wout van Aert vaker de koning te rijk, want het is daar geregeld een modderpartij. Ook dit jaar kunnen ze in Dendermonde die veldritterm nog eens bovenhalen.

Wout van Aert is als tweevoudig winnaar van de WB-manche goedgemutst. "Toen ik deze ochtend uit het raam keek, dacht ik: "Had ik maar een kleine ribblessure"." Een kwinkslag die verwees naar het ontbreken van Van der Poel, maar Van Aert meende het natuurlijk niet serieus. "Neen, dat is om te lachen. Het was toch veel kouder deze ochtend. Toen ik bij twee graden Celsius naar de bakker reed, dacht ik: "Shit"."

Enkele uren later vallen de temperaturen al beter mee. "De omstandigheden zijn wat ze zijn. Het is jammer dat het slecht weer is, maar de omstandigheden liggen mij wel. De eerste editie die ik hier reed, lagen er enorm veel loopstroken. Bij de tweede editie was het een mooie variatie. Dat is nu ook het geval. Het is superzwaar maar doenbaar."

Van Aert beschrijft Dendermonde op opvallende wijze

Dendermonde is wel één van de meest bijzondere parcoursen die het veldritseizoen te bieden heeft. "Het is uiteindelijk een vlakke weidecross met twee à drie heuvels. Je moet overal duwen om vooruit te komen. Het gaat een lange strijd worden. Op de heuveltjes is het onberijdbaar geworden, daar zullen nog wel loopstroken bijkomen."

Van Aert denkt gerecupereerd te zijn van de inspanningen in Gullegem. Ik voelde mij deze ochtend goed hersteld, maar het zal pas in de wedstrijd duidelijk worden hoe het voelt. Ik heb toch een beetje meer vertrouwen, het heeft mij ontzettend veel deugd gedaan om gisteren te winnen. Vandaag wachten er weer andere tegenstanders en is het weer een nieuwe dag."

Van Aert smijt zich volop

Velen verwachten wel een nieuwe overwinning van Van Aert. "Als dat mogelijk is, heel graag. Ik ga mij gewoon volle bak smijten. Je moet gewoon rijden zoals je gewend bent en dan kom je in deze cross op je plaats terecht."