Bart Wellens stelt iets opmerkelijk vast over het gewicht van Wout van Aert

Wout van Aert heeft er een uitstekend weekend opzitten met zeges in Gullegem en Dendermonde. Al zag Bart Wellens wel iets opvallends aan Van Aert.

Voor Wout van Aert waren zijn zeges in Gullegem en Dendermonde eerder een verrassing. Hij had niet verwacht dat hij nu al zou kunnen winnen, zeker niet met meer dan een minuut voorsprong zoals in Dendermonde.

Ook voor het vertrouwen had Van Aert zijn zeges niet nodig, zegt hij zelf. Maar volgens Bart Wellens zullen de twee zeges voor Van Aert op het mentale front wel deugddoend zijn geweest. Want meedoen om zesde te worden, dat doet Van Aert toch niet?

Wellens zag buikje bij Van Aert

Belangrijker voor Wellens was echter dat Van Aert weinig last leek te hebben van zijn blessures. Toch heeft Van Aert nog wat werk volgens Wellens. "Dat er bij Wout nog wat kilootjes af kunnen, lijkt me logisch", merkt Wellens op bij Het Nieuwsblad.

"Maar ik heb bij Wout altijd het gevoel dat hij met een buikje rondrijdt", zegt hij verrassend. Al heeft Wellens zich ook laten vertellen dat een goede wegrenner door zijn positie op de fiets altijd de indruk geeft om een buikje te hebben.

Die extra kilootjes kon Van Aert door de barre weersomstandigheden in Dendermonde wellicht goed gebruiken. En Van Aert heeft nog wat tijd om zijn ideale gewicht te bereiken voor de start van het voorjaar op de weg.