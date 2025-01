Paul Herygers begrijpt één crosser niet: "Ik moet streng zijn"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De drukke kerstperiode in het veldrijden zit erop, de nationale kampioenschappen zijn nu de belangrijkste volgende afspraak. Paul Herygers is wel streng voor één iemand.

Bij de mannen deelde Paul Herygers hoge scores uit voor de prestaties van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys. Van der Poel en Van Aert kregen een 10 op 10, Thibau Nys kreeg acht op tien.

Bij de vrouwen deelt Herygers maar één keer een tien op tien uit, namelijk aan Lucinda Brand. De Nederlandse kampioene stond dit seizoen 24 keer aan de start en stond telkens op het podium, ze won zeven keer.

Puck Pieterse krijgt een 9 op 10, Herygers heeft bewondering voor de verschillende disciplines die Pieterse moeiteloos combineert. "Haar vorm groeit, daarom 9 op 10. Want het beste moet nog komen", zegt hij bij Sporza.

Herygers streng voor Van Empel

Alvarado krijgt 8 op 10, Sanne Cant een 7,5 op 10. Ze bewijst volgens Herygers dat ze niet aan het seizoen te veel bezig is en eindigt soms in de top vijf. Fem van Empel krijgt van Herygers een 7 op 10. "Ik zal streng zijn."

Van Empel kan voor Herygers fenomenaal met een fiets rijden, maar ook lullig ten val komen. "Na een val duurt het bij Van Empel lang om haar guidon recht te trekken. 'Kan ze niet met een scheve guidon naar de materiaalpost rijden?', vraag ik me dan af."