Paul Herygers ziet het niet goedkomen voor Eli Iserbyt: "Dat is voorbarig"

Zondag staat in Heusden-Zolder het Belgisch kampioenschap veldrijden op het programma. Kan Eli Iserbyt zijn driekleur met succes verdedigen?

In Gullegem maakte Eli Iserbyt het Wout van Aert knap lastig, maar winnen lukte niet voor de Belgische kampioen. In Dendermonde vond Iserbyt niet zijn parcours, hij werd elfde op bijna vier minuten van Van Aert.

Dat was voor Iserbyt (voorlopig) zijn laatste wedstrijd als Belgisch kampioen veldrijden. Zondag in Heusden-Zolder moet hij zijn trui verdedigen, maar de vraag is of dat zal lukken. Iserbyt sukkelt al een tijdje met een blessure.

Kan Iserbyt zijn Belgische titel verlengen?

"Hij weet al eventjes dat het 5 voor 12 is en dat het een moeilijk verhaal wordt", zegt Paul Herygers bij Sporza. Voor Iserbyt zal het pas tijdens het BK duidelijk worden of hij last zal hebben van de zenuwpijn in zijn been.

Iserbyt kan misschien wel het ploegenspel spelen met Michael Vanthourenhout en zo de Belgische driekleur voor het derde jaar op rij in de ploeg houden. "Klopt. Ze kunnen er veel voor elkaar betekenen", zegt Herygers.

"Maar zeggen dat Iserbyt iedereen er ondersteboven zal woelen, dat is voorbarig gezien zijn curve", besluit Herygers. Het wordt afwachten hoe Iserbyt voor de dag zal komen op het Belgisch kampioenschap.