Is het gaan en komen van Van der Poel en Van Aert wel goed voor de cross? Johan Bruyneel kiest een duidelijke kant

Het is best wel frapperend hoe Mathieu van der Poel en Wout van Aert tegenwoordig het veldrijden aanpakken, al verschilt hun manier nog lichtjes. De grote lijn is wel hetzelfde: rusten na het wegseizoen, dan het veld induiken en de pure crossers aftroeven, en dan weer naar Spanje gaan.

Na een stage stage in Spanje stappen ze dan nog eens terug het veldritseizoen in voor een paar crossen. De vraag kan gesteld worden of het goed of slecht is voor het veldrijden dat zij dit zo doen. "Ik vind het geweldig, want als Mathieu en Wout er zijn, is het dag en nacht verschil qua mediabelangstelling en publieke belangstelling", maakt Johan Bruyneel in de podcast The Move duidelijk dat er volgens hem niets mis mee is.

"Puur koersgerelateerd zijn de crossen zonder hen dan weer attractiever", beseft Bruyneel ook wel. "Het is spannend tot het laatste moment, je weet pas in de laatste ronde wie er gaat winnen. Als Mathieu meedoet, weet je na één minuut wie er gaat winnen. Persoonlijk houd ik van beide scenario's, maar ik denk dat het ook goed is voor alle anderen dat Mathieu en Wout betrokken blijven bij het veldrijden."

Veldrijden populairder dankzij Mathieu en Wout

De voormalige ploegleider beargumenteert zijn theorie. "Het brengt hun sport naar een hoger niveau, waar ze ook voordeel uit halen als Mathieu en Wout er niet zijn. Het maakt de sport populairder." Buitenstaanders vragen zich misschien soms af waarom die twee kleppers nog de moeite doen. Bruyneel herinnert iedereen eraan dat Van der Poel en Van Aert in het begin van hun carrière ook pure crossers waren.

"Het bleek dan dat ze heel goed zijn op de weg, maar het veldrijden blijft hun eerste liefde. Het is indrukwekkend om te zien welk niveau ze halen, terwijl ze in voorbereiding zijn op hun wegseizoen. Het kan niet dat ze nu top zijn, zeker bij Wout kan dat niet. Het is gek dat hij na die ernstige val in de Vuelta nu al op dit niveau crosst, maar ze zijn geen honderd procent."

Van der Poel en Van Aert fysiek nog niet top

Hun prestaties in het veldrijden moeten ook in dat kader bekeken worden. "Dit is niet hun topniveau qua fysieke conditie. Het past gewoon binnen hun voorbereiding op het klassieke voorjaar."