Laura Verdonschot is héél eerlijk: "Redelijk veel traantjes gevloeid"

Het ging gebeuren in 2025. Na vijftien jaar Sanne Cant was het aan Laura Verdonschot om een Belgische titel te pakken. Van alle concurrentes doorheen de jaren was ze er misschien wel al eens het dichtste bij. Maar haar kansen zal ze niet kunnen verdedigen op volle sterkte.

Het wordt sowieso een onthoofd BK veldrijden bij de vrouwen. Sanne Cant zal er bij zijn als commentator, Fleur Moors moet door ziekte ook al passen. En ook Laura Verdonschot zal haar kansen niet 100 procent kunnen verdedigen. Liesslagader Nu Cant niet meer meedoet aan het BK, zou dit het moment van Verdonschot moeten worden. Alleen wordt haar seizoen geteisterd door blessureproblemen en het verdict is nu gekend. Verdonschot heeft een vernauwde liesslagader. Ze zal op het BK nog starten voor de supporters, maar de kans dat ze voluit kan gaan is bijzonder klein. Daarna zal ze onder het mes gaan, waardoor er nu al gemikt moet worden op volgend seizoen. Geen geloof "Er zijn redelijk veel tranen gevloeid", geeft Verdonschot toe bij Sporza. "Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehad dat ik op de erelijst van het BK de eerste opvolgster zou zijn van Sanne Cant."



"Nu ben ik tot het besef gekomen dat dat heel moeilijk zal zijn, lees: niet zal gebeuren. Momenteel geloof ik er niet meer in", is ze heel eerlijk. Een opdoffer van jewelste.