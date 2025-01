Sven Nys komt met heel slecht nieuws over jong talent

Een paar maanden geleden besliste de jonge Fleur Moors om alles op het wielrennen te zetten. Tot dusver heeft haar dat wel nog niet veel geluk gebracht, want de renster is ziek en zal ook niet op het BK aanwezig zijn.

"Ik heb de studieboeken aan de kant geschoven omdat de studierichting (voedings- en dieetkunde, nvdr.) me niet echt lag", zei Moors twee maanden geleden bij Het Nieuwsblad.

Zieke Moors

"Ik kijk het nu een jaar aan en zal in de zomer beslissen of ik de combinatie wielercarrière-studeren opnieuw oppik", stelt Moors nog. Als afleiding van het wielrennen had Moors zich op tekenen gestort.

De voorbije maanden ging het echter niet al te goed met de 19-jarige wielrenster. Ze is al een maand ziek en zal nu ook het BK aan zich voorbij moeten laten gaan. Dat heeft Sven Nys duidelijk gemaakt.

Rust gunnen

"We hadden met Fleur een plan gemaakt om in eigen streek Belgisch kampioene te worden bij de elite. Tot de WB-cross in Dublin zag dat er allemaal goed uit", aldus Nys tegen Sporza. Maar daarna is ze ziek geworden.

"Als we Fleur laten doen, zou ze volgend weekend alweer een rugnummer opspelden. Ze wil heel graag haar nieuwe trui van Baloise Glowi Lions tonen. Maar we moeten haar beschermen en haar lichaam rust gunnen. Het lijkt me beter dat we haar nu 2 weken vakantie gunnen en rustig opbouwen zodat ze een stevige basis aanlegt voor haar wegseizoen."