Niels Albert zegt waarom hij het zo jammer vindt dat Wout van Aert het BK niet rijdt en stelt kwalijke trend vast in de cross

Na zijn straf crossweekend trekt Wout van Aert niet door tot aan het BK. Niels Albert vindt dat jammer en zit toch wel in met de organisatoren van de nationale kampioenschappen anno 2025.

In Het Laatste Nieuws komt Albert onder andere terug op de cross in Dendermonde en betreurt hij de afwezigheid van Mathieu van der Poel daar. Albert had wel eens willen zien of Van der Poel in de modder Van Aert de baas had gekund. "Even jammer is het dat Van Aert er niet bij zal zijn op het WK in Liévin, begin februari. En zondag ook past voor het BK in Zolder, natuurlijk."

Albert geeft een eenvoudige reden om het zonde te vinden dat Van Aert het BK niet rijdt. "Al was het maar omdat nu zo'n beetje schamper en meewarig wordt gedaan over de onthoofde titelstrijd. Zo van: "Wat stelt die eigenlijk nog voor?"" Niemand wordt er beter van als er op die manier gekeken wordt naar de strijd voor de Belgische tricolore.

Albert vindt het in Nederland nog erger

"In Nederland is het zowaar nog erger", merkt Albert op. "Daar slaan naast Mathieu ook de wereldkampioene Fem van Empel en titelverdedigster en leider in alle klassementen Lucinda Brand het NK over." Zo kom je bij een compleet onthoofd kampioenschap, bij zowel de mannen als de vrouwen. Dat kan toch niet helemaal de bedoeling zijn.

Albert weigert wel de renners en rensters met de vinger te wijzen. "Geen kwaad woord over de atleten, zij maken bewuste keuzes. Maar ter bescherming van de organisatoren zou je deelname aan het nationaal kampioenschap in feite moeten verplichten om te mogen of kunnen starten op het WK", lanceert de tweevoudig wereldkampioen een opvallend idee.

Opwaardering nodig voor kampioenschappen

Er moet misschien op zijn minst wel eens nagedacht worden over hoe de nationale kampioenschappen opnieuw op te waarderen.