Heeft hij gelijk? Albert pakt uit met gewaagde uitspraak over Van Aert en Van der Poel

Wout van Aert domineerde het weekend met zeges in Gullegem en Dendermonde. Het verbaasde Niels Albert niet, die vooral de afwezigheid van Mathieu van der Poel en het uitblijven van een duel jammer vindt.

Vier maanden na zijn zware valpartij in de Vuelta mocht Wout van Aert opnieuw zegevieren. Het verbaasde Niels Albert niet dat Van Aert opnieuw op het allerhoogste niveau crost en ook twee keer won afgelopen weekend.

In Gullegem rekende Van Aert af met Eli Iserbyt, die tot in de laatste ronde weerwerk bood. In Dendermonde was Van Aert nog eens heer en meester, de concurrentie werd op meer dan een minuut gereden.

Had Van Aert het Van der Poel moeilijk kunnen maken?

Door last aan de ribben was wereldkampioen Mathieu van der Poel er niet bij in Dendermonde en dat vindt Albert toch jammer. "Ik denk wel dat déze Van Aert in Dendermonde had kunnen wedijveren met de allerbeste Van der Poel", zegt hij bij HLN.

Van der Poel loopt veel beter dan enkele jaren geleden het geval was, maar Van Aert klopte hem wel twee keer in Dendermonde. In 2020 was het verschil aan de streep tussen de twee zelfs bijna drie minuten.

"Dat boren en breken is meer Van Aerts ding. Het kon alleszins een mooi duel zijn geworden. Nu is het wachten tot 25 januari in Maasmechelen." Meteen het laatste duel, want Van Aert staat niet aan de start van het WK op 2 februari.