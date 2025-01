Sanne Cant blikt terug op hoog opgelopen emoties in haar Herentals en ligt van één zaak duidelijk helemaal niet wakker

De afscheidstournée van Sanne Cant: het geeft een extra pigment aan dit veldritseizoen. Herentals was wel de plek waar ze meer dan waar dan ook in de schijnwerpers stond.

Bij elke veldrit op Belgische bodem wordt Sanne Cant wel massaal toegejuicht door de toeschouwers, die het laatste crossseizoen van deze levende legende duidelijk koesteren. Dit is ongetwijfeld de appreciatie waar ze op gehoopt had. Aan het eind van de cross groet ze dan ook telkens heel hartelijk en uitgebreid het publiek en gaan de handen stevig op elkaar.

Er was wel een wedstrijd waar er toch iets meer emotie bij kwam kijken dan elders. Een drietal weken geleden reed ze voor het laatst in 'haar' Herentals. Tijdens een huldiging na de wedstrijd was enige emotie zichtbaar. "Herentals was mijn laatste thuiscross. Zonhoven is zowat een nieuwe thuiscross. Daar was ik vooraf ook gaan trainen. Dat waren twee crossen die bij mij hoog stonden aangeschreven."

Sanne Cant won talloze keren

Zo zijn er in dit hele afscheidsseizoen toch wedstrijden geweest die net dat tikkeltje meer betekenen. Mooi dat ze dat op die manier kan ervaren. In de loop van haar carrière heeft Sanne Cant talloze overwinningen behaald. Daarom werd haar ook een keertje gevraagd of ze weet hoeveel veldritten ze nu in haar hele loopbaan gewonnen heeft.

"Neen, daar kan ik niet op antwoorden", viel ze uit de lucht. Af en toe hoor je wel eens het getal 130 waaien, maar volgens Cyclocross24 heeft Cant 126 keer de handen omhoog kunnen steken in haar carrière. Sowieso is het een indrukwekkend cijfer. En weet ze in hoeveel landen ze een zege heeft behaald? "Neen, daar heb ik nog minder een idee van."

Stats niet het belangrijkste voor Sanne Cant

Dat zijn er dan weer elf. Van statistieken ligt Sanne Cant duidelijk niet wakker. Na afloop van haar carrière zal het wel de moeite zijn om haar duizelingwekkend palmares eens goed te bekijken.