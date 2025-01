Wat een tijdperk is het geweest! Legendarische Belgische sportbestuurder na jaren uitgezwaaid: "Talloze renners geïnspireerd"

Zelfs een tijdperk waar geen einde aan lijkt te komen gaat voorbij. Er is een legendarische sportbestuurder uitgezwaaid in de persoon van Walter Planckaert (links op de foto) bij Flanders - Baloise.

Walter Planckaert is de laatste decennia één van de drijvende krachten geweest bij het opleiden van vaak jonge Vlaamse renners bij Flanders - Baloise, zodat zulke jongens later de stap naar een grotere ploeg konden zetten en hun carrière helemaal konden lanceren. Planckaert heeft zo ontzettend belangrijk werk geleverd in functie van het Belgische wielrennen.

"Met warme dankbaarheid voor de afgelopen twee decennia kondigen wij aan dat onze wielerploeg en Walter Planckaert, na een indrukwekkende loopbaan van 20 jaar als sportbestuurder binnen onze ploeg, in onderling akkoord overeengekomen zijn om de samenwerking te beëindigen", laat Flanders - Baloise nu weten in een persbericht.

Werk van Walter Planckaert een onschatbare bijdrage

"Walter heeft door de jaren heen een onschatbare bijdrage geleverd aan het sportief luik van ons wielerproject", beseft de ploeg. "Zijn ervaring en toewijding hebben niet alleen onze ploeg versterkt, maar ook talloze jonge renners geïnspireerd en begeleid in hun ontwikkeling. De kennis en inzichten die hij met hen gedeeld heeft, vormen een blijvende erfenis voor de toekomst van Team Flanders - Baloise."



"We wensen Walter alle geluk en succes toe in de toekomst en hopen dat hij blijft genieten van zijn passie voor de wielersport", klinkt het nog. Na een eigen succesvolle carrière als renner, met winst in de Ronde, de Amstel en een Touretappe, ging Planckaert aan de slag als sportbestuurder bij Peter Post, Lotto en daarna dus bij Topsport Vlaanderen, wat later Flanders - Baloise werd.

Planckaert is inmiddels 76

Hoewel het niet specifiek vermeld wordt in dit persbericht, betekent dit op zijn 76ste mogelijk zijn afscheid aan het profwielrennen. Hij verdient het in elk geval om zelf zijn agenda naar wens te kunnen invullen en sowieso zal de liefde voor de koers altijd blijven.