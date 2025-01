📷 Niels Albert toont zijn gouden hart en schenkt brandweerman fiets: "Begreep zijn verhaal heel hard"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Niels Albert heeft nog eens getoond dat hij een gouden hart heeft. De tweevoudige wereldkampioen veldrijden schonk een brandweerman wiens fiets uit de kazerne werd gestolen een nieuwe fiets.

Het opmerkelijke verhaal staat op de sociale media van radiozender Studio Brussel. "Gisteren belde brandweerman - en vaste luisteraar - Pieter met het nieuws dat zijn trouwe tweewieler gestolen is uit de brandweerkazerne waar hij op dat moment aan het werk was."

"Al jaren fietst hij, door weer en wind, met zijn gravelbike van zijn woonst naar zijn werk, in totaal 110 (!) kilometer per dag. Maar zijn fiets is niet zomaar een vervoersmiddel dat hem van punt A naar punt B brengt: hij beschouwt zijn fietstochten echt als therapie."

Albert geeft brandweerman nieuwe fiets

Er werd een crowdfunding op poten gezet om een nieuwe fiets te kopen, maar toen Niels Albert van het verhaal hoorde, schoot hij in actie. Hij besloot om brandweerman Pieter een nieuwe gravelfiets cadeau te doen.

"Ik begreep zijn verhaal heel hard", zegt Albert. "Mijn fiets is voor mij ook een manier om mijn gedachten te verzetten. Ik denk dat als je bij de brandweer werkt, je zeker een uitlaatklep nodig hebt om even te ontstressen."

Samen met Thibault Christiaensen ging Albert de fiets, met een bijbehorend slot, zelf afgeven in de kazerne van Schaarbeek. De 3.000 euro die intussen werd ingezameld via crowdfunding gaat naar het goede doel.