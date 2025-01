Van Aert maakt indruk op goede vriend van Lefevere: "Hij kan in Monaco wonen of rondrijden in Ferrari, maar doet dat niet"

Wout van Aert oogst veel lof voor de manier waarop hij toch weer terugknokte na zijn crashes in de Vuelta. Ook Brian Holm is zwaar onder de indruk.

Brian Holm werkte als ploegleider jarenlang samen met Patrick Lefevere bij Soudal Quick-Step. Toen die laatste onlangs afzwaaide als CEO van de ploeg, noemde Holm hem niet enkel een ex-baas maar ook een vriend. De Deen ging in 2022 al op pensioen maar blijft het wielergebeuren op de voet volgen. De prestaties in de cross van Van Aert wekken zijn aandacht.

Het gaat uiteraard om veel meer dan die prestaties op zich. Het gaat ook om het tonen van vechtlust na ernstige blessures. Voor Holm zegt het ook veel over de ware persoonlijkheid van Wout van Aert. Om ondanks alles de wil te tonen om in een cross zoals in Dendermonde door de modder naar winst te ploeteren, daar wint Van Aert zieltjes mee.

Van Aert houdt focus op de sport

"Hij hoefde niets meer te bewijzen", schreef Holm op het sociale mediaplatform X na de overwinning van Wout van Aert in de Wereldbekermanche van Dendermonde. "Wout van Aert zou kunnen wonen in Monaco, rondrijden in een rode Ferrari of rustig 'cruisen' en een mooi bruin kleurtje krijgen in Calpe, maar dat doet hij niet!" Het bewijs dat WVA zich puur focust op de sport.

Die attitude kan bij Holm op veel bewondering rekenen. "Dit is een kampioen. Respect", zo sluit de voormalige ploegleider af. Het zijn mooie woorden die Wout van Aert terecht in ontvangst mag nemen. De Belgische wielrenner heeft zijn grote populariteit ook te danken aan het feit dat hij doorheen zijn carrière steeds zichzelf is gebleven.

Van Aert kan het nog altijd opbrengen

Als je zo iemand zich helemaal vuil ziet maken in de modder van Dendermonde, kun je je wel eens afvragen: waarom doet hij dat? Dat kan enkel maar uit liefde voor de sport zijn. Dat is exact ook het punt dat Holm maakt met zijn boodschap op sociale media.