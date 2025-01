Grote afwezige op ploegverstelling, maar Remco Evenepoel stuurt wel boodschap met nieuws de wereld in

In het Spaanse Calpe hield Soudal-QuickStep vanmiddag zijn persvoorstelling. Remco Evenepoel was echter niet van de partij.

Geen Remco Evenepoel in Calpe. Vliegen is met de verwondingen die hij opgelopen heeft bij zijn ongeval nog altijd niet aan te raden. De kopman van Soudal-QuickStep deed echter wel zijn zegje, vanuit Herentals, waar hij vandaag de nodige nieuwe scans van zijn blessures liet maken.

“Ik wil jullie een vrolijk 2025 wensen. Ik hoop dat de nieuwe ploegmaats zich al thuis voelen. Het is een zware periode geweest voor mij. Geen training, niets kunnen doen... Ik ben op een studiereisje geweest met Oumi”, klonk het.

Evenepoel werkt in alle stilte aan zijn revalidatie, maar wanneer alles weer in orde zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. “Mijn programma is nog heel onzeker. Ik hoop midden april in de Ardennenklassiekers te kunnen hervatten, maar we moeten zien hoe het gaat.”

“Ik hoop dat mijn voorbereiding van de Tour de France een kopie is van vorig jaar. Met veel hoogtemeters, de Dauphiné... Geen gekke dingen. Eerst volledig genezen en dan terug goed trainen”, gaat hij verder.

De fiets moeten laten staan doet duidelijk pijn, maar Evenepoel is geduldig. “Tot dan wens ik mijn ploeggenoten veel succes in het seizoensbegin en op stage. Ik kom terug en focus op mijn grote doelen, niet op de randzaken”, besloot hij.