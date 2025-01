Nederlandse ex-renner ziet het ook in 2025 niet goed komen voor Demi Vollering en daar is een goede reden voor

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Demi Vollering blijft beroeren. Zelfs na haar vertrek bij SD Worx Protime wordt er nog heel veel over haar geroddeld.

Geen twee namen die de voorbije maanden meer aan elkaar gekoppeld werden dan Lotte Kopecky en haar ondertussen ex-ploegmate Demi Vollering.

De Nederlandse trok de deur achter zich dicht bij SD Worx Protime en is sinds dit jaar aan de slag bij het Franse FDJ. Zelfs in Nederland is er vaak weinig begrip voor Vollering.

“Ze heeft een hoop aanvaringen gehad bij SD Worx. Ik weet niet hoe goed dat bij FDJ wordt begeleid”, zegt Eurosportcommentator Jan Hermsen bij de podcast Kop over Kop.

“Het zou niet mijn favoriete ploeggenoot zijn. Als ik soms interviews van haar zie. Sporters zijn klootzakken, maar wielrennen is wel steeds meer een teamsport geworden. Dan moet je ook in een team kunnen functioneren. Ze zit zichzelf in de weg.”

Ook ex-profrenner Bobby Traksel deelt een gelijkaardige mening. “Vollering is een typische hardrijder, maar geen wielrenner. Dat klinkt misschien gek, want ze is naar mijn mening wel de beste renster van de wereld. Maar als het op het tactische gedeelte aankomt, begint het wielrennen pas echt.”

Volgens hem begrijpt ze het spelletje niet zoals het moet. “Omdat ze de beste is, wil niemand met haar doorfietsen. Normaal kan ze dan zelf wegrijden, maar het niveau van de concurrentie is hoger geworden. Daardoor gaat ze nog veel mislopen dit seizoen.”