UCI voert onwaarschijnlijke regel in: "Boete, declassering en gele kaart"

Een nieuw jaar, dat betekent ook nieuwe regels en wetten. Dat geldt ook in het wielerwereldje.

De UCI heeft enkele wijzigingen aangebracht in de spelregels voor het nieuwe seizoen. Zo was al duidelijk dat het systeem met gele kaarten zijn intrede zou doen.

Een onwaarschijnlijke regel die ook het daglicht ziet is dat het voortaan verboden is om te juichen als een ploegmaat de overwinning pakt.

Als een ploegmaat voor je als winnaar over de streep kwam, mag je als ploegmaat niet meer juichen als je in het grote peloton daarachter arriveert.

“Een renner die tijdens een sprint besluit om te vertragen en hiermee andere renners in gevaar brengt: bewust de sprintlijn aanhouden van andere renners, juichen in het peloton, communiceren via de radio of de handen van het stuur halen terwijl je nog in het peloton zit”, klinkt het.

De nieuwe regel is ook voorzien van de nodige sancties. Een boete van 100 tot 500 Zwitserse Frank is in eerste instantie van toepassing, maar ook een deklassering en gele kaart zijn mogelijk.

Het is uitkijken hoe streng de regel zal toegepast worden, want eigenlijk valt ook iemand die de sprint aantrekt en zich laat uitzakken onder de regel.