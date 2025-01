Thibau Nys is streng en kritisch voor zichzelf: "Ik had toen niet de ballen"

Thibau Nys kan zondag op het BK in Heusden-Zolder zijn tweede trui van het seizoen pakken. Maar Nys is wel streng voor zichzelf wat er dit seizoen al is gebeurd.

Met zeges in Overijse, op het WK en in Lokeren kon Thibau Nys al drie keer juichen dit seizoen. Toch is de Europese kampioen kritisch voor zichzelf, zeker omdat hij nog een paar overwinningen meer had kunnen hebben.

Dat Nys zich de zege in Diegem liet afsnoepen door Laurens Sweeck, steekt nog altijd wat bij Nys. "Ik had niet de ballen om eens vol door te trekken, waardoor de rest telkens terugkwam", zegt Nys bij HLN.

Nys wil leren uit zijn fouten

Zondag op het BK wil Nys niet in de val trappen om te weinig zijn eigen cross te rijden, zoals in Diegem het geval was. Want het BK-parcours in Heusden-Zolder is een redelijk gelijkaardig parcours met dat van Diegem.

"We zullen dan zien of ik geleerd heb uit mijn fouten. Ik voel alleszins dat er nog wel wat in de tank zit. Ik ben in orde en heb de vorm om te winnen", zegt Nys. Na de Europese titel wil hij ook nog de Belgische titel pakken.

Toch zal Nys niet tevreden zijn met zijn seizoen als hij straks het BK wint maar geen enkele andere cross meer. "Maar ik heb het alleen bij mezelf te zoeken. Ik zit nog steeds in een proces. Dat maakt het ook leuk