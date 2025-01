Winterweer teistert het BK veldrijden in Heusden-Zolder: organisatie moet ingrijpen

Dit weekend wordt in Heusden-Zolder het Belgisch kampioenschap veldrijden gereden. Al wordt het parcours wel geteisterd door het winterweer, wat ook voor problemen zorgt.

Zaterdag om 11u trappen de junioren vrouwen het Belgisch kampioenschap veldrijden op gang met hun wedstrijd. Maar daarvoor zal de organisatie wel nog wat werk hebben, want de start en aankomst ligt er spiegelglad bij.

Ook komende nacht gaat het nog vriezen in Heusden-Zolder en zal de start en aankomst dus ijsvrij moeten worden gemaakt. Dat brengt wel wat problemen met zich mee, want op het speciale asfalt van het autocircuit mag geen strooizout gebruikt worden.

"Het klassieke strooizout is hier not done", zegt organisator Koen Monu bij Sporza. "Als we dat gebruiken, trekt het te diep in en gaat het asfalt bol staan. Het circuit in Zolder is enkele jaren geleden volledig vernieuwd. Dat respecteren we."

BK veldrijden kan doorgaan in Heusden-Zolder

Er moeten biologische korrels gebruikt worden om de start en aankomst ijsvrij te maken, maar dat zal vrijdag niet meer gebeuren. Zaterdag om 5u wordt er aan de slag gegaan om de biologische korrels te strooien.

Dat zal even tijd nodig hebben om in te werken, maar zaterdag om 9u zou alles ijsvrij moeten zijn. En zo komen er geen wedstrijden in gevaar. "Dat mag geen probleem vormen", besluit Monu nog.