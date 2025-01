Emoties lopen hoog op bij herinnering voor tv-commentator en ex-wereldkampioen Paul Herygers: "Ik krijg de krop in de keel"

Mooi toch hoe sommige herinneringen voor veel emotie kunnen zorgen. Paul Herygers kan u vertellen dat dit ook sportherinneringen zijn. Hij moet nog altijd vechten tegen de tranen als hij denkt aan de eerste wereldtitel veldrijden van Sanne Cant.

De veldritwereld heeft er vandaag akte van genomen dat na vijftien jaar Sanne Cant de fakkel is doorgegeven aan Marion Norbert-Riberolle als Belgisch kampioene. Sanne Cant heeft naast die vijftien BK's natuurlijk ook drie WK's gewonnen. Bij Sporza hebben ze nog eens beelden laten zien van de eerste wereldtitel van Cant, behaald in 2017.

Paul Herygers geeft toe dat dit ook voor hem als commentator een speciaal moment was. "Helemaal, helemaal. Ik krijg er nog de krop in de keel van. Dat is raar, hé. Dat is al zo lang geleden." Het is maar de vraag hoe je het bekijkt. Het is acht jaar geleden. Bij velen zal die eerste wereldtitel van Cant ondertussen ver weg zitten, maar bij Herygers niet.

Cant klopte Vos op WK 2017

Het heeft niet enkel te maken met het eindresultaat op zich maar ook met de manier waarop die titel behaald werd. De tegenstand was niet min in de persoon van Marianne Vos en Sanne Cant ging de Nederlandse met een uitstekend manoeuvre voorbij. "Hoe ze in Belvaux tekeer ging tegen Marianne Vos... Als ik die afdaling zie: Sanne Cant reed daar twee kilometer per uur rapper naar beneden, dat was de redding."

Hoe Sanne Cant dat voor elkaar kreeg, dat herinnert Herygers zich nog alsof het gisteren was. "We waren dat als het ware aan het commanderen, we waren aan het uitleggen wat ze moest doen. Ze deed dat allemaal op commando. Dat was alsof ze een kleine drone was. Ongelooflijk, geweldig, sjiek", komt Herygers superlatieven tekort.

Cant in totaal drie keer wereldkampioene

Voor Sanne Cant was dit het begin van enkele wonderbaarlijke jaren, want ook op de WK's van 2018 en 2019 was ze de beste.