Heel even geflirt met mirakel van Zolder? Verdonschot blij dat alles voorbij is: "Tijd dat Belgische trui om mijn schouders hangt"

Heel even leek het dan misschien toch nog het 'mirakel van Zolder' te worden. Laura Verdonschot moest zich uiteindelijk neerleggen bij een tweede plaats op het BK veldrijden voor vrouwen.

Het is al knap dat zij op die positie kon finishen, goed wetende dat ze binnenkort onder het mes moet. "Ik heb er het hoogst haalbare uitgehaald", concludeert Verdonschot bij Sporza. "In het begin heb ik nog iets proberen te forceren, maar wanneer Marion (Norbert-Riberolle, red.) kwam aansluiten, wist ik dat het zeer moeilijk zou worden."

Norbert-Riberolle kwam inderdaad met de verwachte demarrage voor de dag. "Wanneer ze dan ook nog eens een scherpe versnelling plaatste, heb ik me moeten herzetten en ging de focus volledig op die tweede plaats. Eigenlijk had ik vooraf niet gedacht dat die zilveren medaille nog zou lukken. Ook vandaag was het toch vechten."

Verdonschot al bevend op het podium

Verdonschot kreeg naarmate het BK vorderde meer last van verzuring. De weersomstandigheden hadden voor de renster van De Ceuster-Bouwpunt ook beter gekund. "Door de koude kon ik ook moeilijk schakelen en begon ik fouten te maken", vertelde de veldrijdster die op het podium stond te bibberen. "Maar goed, ik wist dat het moeilijk zou worden vandaag."

De emotionele aanloop naar het BK, met de mentale tik die ze kreeg met het nieuws over de operatie, kan ze nu achter zich laten. "Ik ben blij dat alles nu voorbij is en ik even alles kan laten bezinken. Maar ik ben blij dat ik de ploeg en de supporters vandaag toch iets heb kunnen geven. Ik denk dat we allemaal niet verwacht hadden dat ik hier toch nog zou staan."

Verdonschot gaat in 2026 weer voor de titel

Zet ze volgend jaar dan haar naam op de erelijst met Belgische kampioenen? "Ik hoop het wel. Ik ben inmiddels 29 jaar en het wordt tijd dat die trui eens rond mijn schouders hangt."