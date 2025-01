Opvolger van Patrick Lefevere op erelijst prestigieuze prijs is helemaal weg van Remco Evenepoel: "Een icoon voor mij"

Patrick Lefevere weet wat het is om de prestigieuze prijs te winnen, Remco Evenepoel weet dat ook. De nieuwe 'Vlaamse Reus' is een grote fan van die laatste.

De opvolger van Patrick Lefevere als CEO van Soudal Quick-Step is Jurgen Foré, maar op de erelijst van de Vlaamse Reus is het voetballer Jan Vertonghen geworden. De Vlaamse Reus is één van die awards die na afloop van een jaar uitgedeeld wordt en is een prijs die door een persoon uit de sportwereld slechts één keer in een carrière gewonnen kan worden.

Daarom is het ook een trofee met zo'n grote waarde. De afgelopen jaren was de wielerwereld telkens aan het feest. In 2022 won Remco Evenepoel, in 2023 Patrick Lefevere. De Vlaamse Reus 2024 is dus niet naar iemand uit de koers gegaan, maar wel naar een grote koersfan. Het is geen geheim dat Jan Vertonghen een grote liefde voor de koers heeft.

Goede band met Evenepoel

Vertonghen is dankbaar dat hij op een erelijst met heel wat grote namen komt te staan en laat zich hierover uit bij Het Laatste Nieuws. "Ik ben een enorme wielerfan. Remco Evenepoel was de laatste wielrenner die won, ik heb ook een goede band met hem. Hij is een icoon voor mij, ook al is hij twaalf jaar jonger", kijkt de 37-jarige voetballer naar hem op.

De centrale verdediger van RSC Anderlecht vindt het een eer dat hij nu kan zeggen dat hij dezelfde prijs als Remco Evenepoel gewonnen heeft. "Ik vind het geweldig om in hetzelfde rijtje vernoemd te worden. Ik ben een trotse Belgische en Vlaamse sporter en ik ben altijd heel fier geweest om mijn land te kunnen vertegenwoordigen."

Nieuwe kans in 2025

In het komende sportjaar krijgen de wielrenners en ploegleiders opnieuw de kans om de vakjury te overtuigen voor de Vlaamse Reus 2025.