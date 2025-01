Gewaagde uitspraak van Visma-medewerker krijgt kritiek wegens status van Mathieu van der Poel: "Dat is onmogelijk"

Schat iedereen de grootsheid van Mathieu van der Poel wel naar waarde? Onder meer bij Visma-Lease a Bike uiten ze hun bezorgdheid over de toekomst van het Nederlands talent.

In sommige kringen heerst de vrees dat dit onvoldoende is. Thijs Zonneveld deed al uitspraken in die richting. Robbert de Groot, Head of Performance van Visma-Lease a Bike, evenzeer. Dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. "Ik denk dat de lat te hoog wordt gelegd. Met Mathieu van der Poel hebben 'we' nu een van de grootste renners uit de geschiedenis", zegt Mees Vlot bij Wieler Revue.

Vlot is zelf een 19-jarig Nederlands talent die voor de opleidingsploeg van Picnic PostNL rijdt. "Als de verwachting is dat een volgend talent gaat doen wat hij doet, is dat onmogelijk. Iemand als hij is zeldzaam, een renner die eens per generatie voorkomt." Iedereen moet dan maar beseffen dat het geen schande is om minder goed te doen dan VDP.

Slechts één Nederlander bij opleidingsteam Visma

Volgens Vlot kan de evaluatie ook afhangen van de situatie in het eigen team. "Onze ploeg heeft veel Nederlanders aangenomen, terwijl ook Remijn (Alpecin-Deceuninck), Schaper (Soudal Quick-Step) en Solen (Intermarché-Wanty) bij een opleidingsploeg rijden. Dat zijn jongens van hoog niveau." Bij de opleidingsploeg van Visma-Lease a Bike rijdt slechts één Nederlander en dan valt het misschien minder op.

"Als Robbert de Groot zegt dat er geen talent is, dan denk ik: zegt hij dat omdat hij die jongens er niet heeft bijgenomen, of zegt hij dat omdat hij dat echt denkt? Ik vond het een zeer gewaagde uitspraak", gaat de jonge renner er alleszins niet mee akkoord. "Ik weet bijna zeker dat Senna en Michiel Mouris een contract bij Visma hadden kunnen krijgen."

Misschien ontwikkelt jong talent even goed als Mathieu

Voorts is het ook afwachten hoe sommige jongeren zich ontwikkelen. "Misschien gaat er wel iemand richting het niveau van Mathieu. Je ziet een Tibor Del Grosso bijvoorbeeld grote stappen zetten."