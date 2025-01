Remco Evenepoel verklaart waarom het nog beter kan worden, maar verwittigt ook ferm: "Dan zou het quasi onmogelijk worden"

Remco Evenepoel heeft de hoop om nog meer uit zijn carrière te halen. Het zou wel onmogelijk worden om in de Tour beter te doen dan in 2024 als er nog een onverwacht obstakel opduikt.

Remco Evenepoel kon op het Sportgala genieten van zijn vierde bekroning als Sportman van het Jaar en het gegeven dat hij Stefan Everts (5x Sportman) en Eddy Merckx (6x Sportman) stilaan op de hielen begint te zitten. Evenepoel deed ook wel meteen een minder positieve mededeling: het herstel van zijn schouder loopt niet helemaal zoals gewenst.

"Normaal gezien mag het voorjaar niet in gevaar komen, maar de pure kracht in die schouder zal wel wat achterwege blijven", verduidelijkt hij bij VTM NIEUWS. "Gelukkig moet je in onze sport de handen niet vaak boven het hoofd zwaaien, behalve als je wint", kan er een lachje af. "Het is iets dat we heel nauwkeurig moeten opvolgen. Een zenuwblessure is toch niet te onderschatten."

Evenepoel wil nog steeds starten in Brabantse Pijl

Het belangrijkste is dat het hoofddoel, de Tour, niet in het gedrang komt. Dat is voorlopig het geval. "Er mag natuurlijk niets meer gebeuren in het seizoen, anders zou het quasi onmogelijk worden", waarschuwt Remco. "Ik probeer van de Brabantse Pijl nog altijd mijn startdatum te maken en dan zien we wel hoe het loopt richting de Tour. Als ik in de Brabantse Pijl kan starten, dan betekent dit dat alles goed verlopen is in de revalidatie."

Met dit alles in gedachten: kan de toekomst van Remco dan nog beter worden dan bijvoorbeeld het afgelopen seizoen? "Ja, want uiteraard heb ik in het midden van het seizoen ook een periode gehad met blessures en heb ik mijn favoriete Ardennenklassiekers moeten missen. Daar had ik mij ook wel op gericht. Als ik één van die klassiekers had kunnen winnen, was het nog mooier geweest."

Positieve uit 2024 overheerst bij Evenepoel

Evenepoel maakt er desondanks een punt van om vooral het positieve te onthouden. "Ik mag wel niet vergeten hoe ik mijn eerste Tour heb afgewerkt en hoe ik mijn twee events op de Spelen heb afgewerkt."