Toon Aerts opgelucht na eerste zege in bijna drie jaar, maar spreekt ook duidelijke ambities uit

Toon Aerts heeft het in Otegem voor het eerst in bijna drie jaar nog eens zijn handen in de lucht kunnen steken Voor Aerts een deugddoende zege na zijn dopingschorsing.

Van 6 februari 2022 in Lille was het geleden dat Toon Aerts nog eens mocht zegevieren. Kort daarna werd duidelijk dat Aerts een positieve dopingtest had afgelegd, waar hij zo'n twee jaar aan de kant stond.

Dit seizoen stond Aerts al zeven keer op het podium, maar winnen lukte nog niet. In Otegem was het dus wel prijs. Aerts klopte Laurens Sweeck, Joran Wyseure en Eli Iserbyt en mocht hij zijn handen weer in de lucht steken.

Aerts over eerste zege en opbouw naar WK

"Dat was echt kicken. Dat is een gevoel dat ik lang heb moeten missen", zei Aerts achteraf bij Sporza. Aerts moest wel lang achtervolgen, maar dat maakt het misschien wel nog mooier. Zondag pakte Aerts nog brons op BK.

Op het BK voelde Aerts zich al goed en de benen die kwamen in Otegem op het einde ook terug. Nu wil Aerts de goede lijn nog doortrekken. Vooral het WK in Liévin op 2 februari is nog een groot doel voor Aerts.

"Ik ben aan het toewerken naar het WK", zei Aerts daarover. "Daarvoor ben ik vorige week ook naar Spanje geweest. Ik hoop dat dit zich nu zal uitbetalen." In 2019, 2020 en 2021 werd Aerts telkens derde op het WK.