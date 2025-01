Na carrièreswitch: Jelle Vanendert volgt de koers nog altijd, maar er moet hem iets van het hart

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In mei van dit jaar begon Jelle Vanendert aan een nieuwe professionele carrière. Toch blijft hij nog altijd de koers van dichtbij volgen.

Jelle Vanendert was van 2007 tot 2021 profrenner in het peloton. Hij reed onder andere voor Lotto en won in 2011 een Touretappe op de Plateau de Beille.

In mei van vorig jaar legde hij de eed af bij als inspecteur bij de politie. Nu is hij werkzaam bij de dienst interventie van de politie in Lommel.

Vanendert werkt ook als wieleranalist voor Het Belang van Limburg. Hij volgt de koers nog van heel dichtbij op, maar ziet toch dat alles aan het veranderen is.

“Toen ik nog koerste – en dat is nog niet zo heel lang geleden – waren de scenario’s voorspelbaarder, zeker in de Ardense koersen. Iedereen wachtte tot in de finale, nu wordt de boel al op honderd kilometer van de streep op gang gebracht”, klinkt het.

Nu zijn er een handvol toprenners die alles winnen. “Of dat goed is voor de sport, weet ik nog zo niet. Eigenlijk was het WK toch maar een saaie koers”, moet er hem toch iets van het hart.

“Ik kan daarvan genieten omdat ik weet hoe goed je daarvoor moet zijn, maar het grote publiek? Sowieso is ook het algemene niveau in vergelijking met mijn tijd fors gestegen. En bij ons was het al een groot verschil met nog eens vijftien jaar daarvoor.”