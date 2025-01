Zelfvertrouwen piekt gigantisch bij Wout van Aert: "Waarom zou ik dat doen?"

Bij Visma Lease a Bike zijn de verwachtingen groot voor 2025. Ook Wout van Aert wil zijn deel van het succesverhaal schrijven.

Jonas Vingegaard wond er op de mediadag van Visma Lease a Bike geen doekjes om. In 2025 is een derde eindzege in de Tour de France pakken het allergrootste doel.

Wout van Aert zal daar een grote rol in moeten spelen. Het voorbije jaar was er voor zowel Vingegaard als Van Aert eentje waar ze met heel gemengde gevoelens op terugkijken.

“Jonas en ik hebben een gelijkaardig jaar gehad. Een goede start, maar na de valpartijen en terugvallen werd het toch een moeilijk jaar”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Nu kan ik ook de goeie dingen zien die ik bereikt heb, zo ben ik heel trots op wat ik heb bereikt in de Vuelta. Dat geeft me het vertrouwen om het opnieuw te proberen. Als ik mezelf de tijd geef, zal ik terugkomen waar ik hoor.”

De voorbereiding was top en dat wil Van Aert ook richting Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix helemaal zo houden. Veranderingen aanbrengen is niet nodig.

“Het is logisch dat mijn aanpak daarvoor dezelfde is als vorig jaar. Tot de crash in Dwars door Vlaanderen voelde ik me zeer goed. Daar zal dan de Giro op volgen. Het enige verschil met vorig jaar is de combinatie met de Tour.”