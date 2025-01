Onnodig risico? Vraagtekens bij Evenepoel en Merlier als kopman in de Tour de France

Soudal-QuickStep trekt met Remco Evenepoel en Tim Merlier naar de Tour de France. Twee kopmannen, dat lijkt geen ideale situatie.

Patrick Lefevere had er in het najaar al op gehint en uiteindelijk is het ook zover gekomen. Naast Remco Evenepoel trekt ook Tim Merlier voor Soudal-QuickStep als kopman naar de Tour de France.

Merlier ontpopte zich het voorbije jaar tot beste sprinter ter wereld en dan kan je haast niet anders dan zo’n renner meenemen naar de Tour de France. Het blijft uiteindelijk de grootste koers ter wereld, waar je ook met sprinters kan scoren.

Merlier had een heel sterk 2024. Dat nog eens overdoen wordt niet eenvoudig. “Als hij de resultaten van 2024 evenaart dan zijn we al dik tevreden”, zegt sportief directeur Tom Steels aan Wielerrevue.

De reden waarom Merlier naar de Ronde van Frankrijk gaat is duidelijk. “Natuurlijk denken we aan de eerste etappe in de Tour. Veel sprinters zullen daar de gele trui willen pakken. Zo vaak kom je dat niet tegen in je carrière als sprinter.”

Het dubbele kopmanschap Merlier-Evenepoel is volgens Steels helemaal geen risico. “Ik denk dat Remco ook blij zal zijn dat hij in de eerste week is omringd met mannen als Merlier en Bert Van Lerberghe. Die mannen kun je wel gebruiken als er wat wind staat.”