Tom Steels schuift onverwachte naam van QuickStep naar voren om Parijs-Roubaix te winnen

QuickStep was jarenlang de grote naam in het voorjaar. Dat was vorig jaar eventjes anders, maar sportief directeur Tom Steels panikeert niet.

Soudal-QuickStep heeft lessen getrokken uit het povere voorjaar van 2024. Toen kwam de ploeg van sportief directeur Tom Steels er hoegenaamd niet aan te pas.

“Vorig jaar ging het heel moeizaam met onze ploeg. dat gif sluipt er dan langzaam in. Je mist het vertrouwen en als je kopmannen Asgreen en Alaphilippe dan ook niet goed zijn, werkt dat door in de rest van de ploeg”, klinkt het bij Wielerrevue.

Ook al wordt er nu volop ingezet op Remco Evenepoel als kopman voor de Tour de France, toch wordt het klassieke werk helemaal niet opgegeven. Er wordt in bepaalde klassiekers veel verwacht van Tim Merlier, zo geeft Steels mee.

Niet alleen in de kleinere voorjaarsklassiekers, maar ook in Parijs-Roubaix. “Als de weersomstandigheden goed zijn, bijvoorbeeld de hele dag tegenwind, dan is die wedstrijd een haalbare kaart. Maar je moet eerst eens meespelen in zo'n koers voordat je er zelf van overtuigd bent dat je 'm kunt winnen.”

Milaan-Sanremo is echter een ander verhaal. “De Cipressa en de Poggio gaat wel op de limiet zijn voor Tim. Philipsen in topvorm klimt beter dan Tim. Dan heb ik het niet over sprintsnelheid maar over klimvermogen. We moeten Tim uitspelen in de wedstrijden die hem het beste liggen.”