🎥 Wereldkampioene Fem van Empel reageert fel op kritiek van Paul Herygers

De Nederlandse wereldkampioene Fem van Empel is niet zo dominant dit seizoen. Paul Herygers uitte onlangs kritiek op de nonchalance van Van Empel, maar daar trekt de Nederlandse zich niets van aan.

Op 1 januari liep het voor wereldkampioene Fem van Empel al snel mis in Baal. Ze viel al snel, maar nam daarna alle tijd van de wereld om haar stuur recht te zetten en vervolgens verder te rijden. Ze verloor daardoor heel wat tijd.

Onder meer co-commentator Paul Herygers begreep de gelatenheid die Van Empel uitstraalde niet. "Dit is niet oké. Kan ze niet met een scheve guidon naar de materiaalpost rijden?" vroeg Herygers zich toen af.

Van Empel over kritiek van Herygers

Van Empel dient Herygers nu van antwoord. "Ik wist dat ik in goeie conditie was en wou mijn stuur rustig weer rechttrekken. Uiteindelijk rijd ik nog een gat van 30 seconden dicht en win ik na een spannende slotronde. Knap toch!", zegt ze bij Sporza.

"Wat mensen over me zeggen, maakt me niet heel veel uit." Volgens Van Empel weet onder meer Herygers niet wat ze allemaal doet en laat voor haar sport. "Maar een oordeel is snel gegeven", prikt de Nederlandse nog.

Zondag komt Van Empel opnieuw in actie in Benidorm, het NK liet ze vorige week links liggen. Ook in Maasmechelen (25/01) en Hoogerheide (26/01) staat ze aan de start, op 1 februari probeert Van Empel voor de derde keer op rij wereldkampioene te worden.