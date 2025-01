Krijgen Evenepoel en Pogacar veel te veel kansen? "Geen goede zaak voor het wielrennen"

Vorig jaar was Tadej Pogacar de beste op het WK in Zürich, dit jaar trekt het WK naar Rwanda. Maar het bijzonder zware parcours zorgt ook voor veel vraagtekens.

Voor het eerst trekt het WK wielrennen in 2025 naar Afrika. In de Rwandese hoofdstad Kigali zal er naar een opvolger worden gezocht voor Tadej Pogacar. Al is de Sloveen wellicht zelf de grote topfavoriet op het loodzware parcours.

Want het WK-parcours in Rwanda is met 267,5 kilometer en 5.475 hoogtemeters is op maat van klimmers zoals Pogacar, Evenepoel of Vingegaard. Afrikaans boegbeeld Biniam Girmay vindt het zelfs niet de moeite om te starten.

Veel WK's op maat van Evenepoel en Pogacar?

Aike Visbeek, de performance manager bij Intermarché-Wanty, betreurt dan ook het parcours van het WK in Rwanda. "Ik vind het echt niet goed dat er zo'n parcours is uitgetekend voor dat continent als je Biniam als klassieke renner hebt", zegt hij bij Sporza.

En ook de komende jaren zullen klimmers zoals Evenepoel en Pogacar topfavorieten zijn voor de regenboogtrui. In 2026 wordt het WK in het Canadese Montreal gereden, in 2027 trekt het WK naar de Franse Haute Savoie.

Daar worden opnieuw zware parcoursen verwacht. "Dat is dus geen goede zaak voor het wielrennen." In 2028 is het nog eens aan de sprinters met het WK in Abu Dhabi.