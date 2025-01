Mads Pedersen wijst voorstel van Wout van Aert af: "Geloof er gewoon niet in"

Veiligheid is al langer een thema in het wielrennen en ook Mads Pedersen mengt zich nu. De Deen wijst een voorstel van Van Aert af en sluit zich aan bij Pogacar.

Na zware valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van het Baskenland stond het thema veiligheid vorig jaar hoog op de agenda in het wielrennen. Al zijn er tot nog toe weinig echte maatregelen genomen.

Het opvallendste voorstel van onder meer ASO, de UCI en renners zoals Wout van Aert is om iets te doen aan de snelheid van de renners. Van Aert stelde onder meer voor om de versnellingen van renners te limiteren.

Pedersen is het niet eens met Van Aert

Zijn collega Mads Pedersen is het daar niet mee eens. "Ik vind het geen logische beslissing om een maximaal verzet in te voeren. Ik geloof er gewoon niet in en ik denk niet dat het de juiste beslissing is", zegt Pedersen bij In de Leiderstrui.

Pedersen vindt het wel goed dat de gevaarlijke afdaling naar de Kanarieberg, waar onder meer Wout van Aert viel, uit Dwars door Vlaanderen is gehaald. Echt andere oplossingen heeft Pedersen voorlopig niet. Snelheid hoort nu eenmaal bij het wielrennen, vindt hij.

Daarmee sluit Pedersen zich aan bij Tadej Pogacar, die in december al duidelijk maakte dat hij het idee van limiteren van snelheid niet als oplossing ziet. "Alles moet beter, dat wil de sponsor ook", zei de Sloveen toen onder meer.