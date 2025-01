Koers Down Under! Ghekiere van Bondgirl naar knallen op Willunga Hill, Alpecin en Visma grijpen bij mannen net naast hoofdprijs

Het is weer bittere ernst voor Justine Ghekiere. Een week nadat ze als 'Bondgirl' te zien was op tv in 'James & Co', moest ze Willunga Hill op knallen. Dat deed ze aardig, want ze werd zesde in de koninginnenrit van de Tour Down Under voor vrouwen. Welsford won het criterium bij de mannen.

Lang leve de Tour Down Under, want de Australische rittenkoers trakteert ons in januari reeds op een portie wegwielrennen. De vrouwen mochten er als eerste aan beginnen. Gisteren kon de Nederlandse Hengeveld reeds zegevieren na een solo in de openingsetappe. Met de rit naar Willunga Hill kwam vandaag het zwaardere werk eraan.

Er waren wel enkele Belgische rensters die zich geroepen voelden om zich te tonen. Weliswaar niet in die mate dat ze de Zwiterse Rüegg konden volgen. De renster van EF Education-Oatley sloeg meteen een dubbelslag. De Nederlandse Ilke Smolders eindigde tweede op tien seconden. De Noorse Ottestad won op 26 seconden van de ritwinnares de sprint voor de derde plaats.

Justine Ghekiere een knappe zesde

In dat kleine groepje zat ook ene Justine Ghekiere. Onze landgenote slaagde er zo in om als een verdienstelijke zesde over de streep te komen. Dertien seconden later reed Julie Van de Velde, die andere Belgische van AG Insurance-Soudal, als tiende over de finish. Ghekiere stijgt naar de vijfde plaats in het klassement, met enkel nog de slotetappe van en naar Stirling voor de boeg.

🤩 The final few corners for @EF_oatly’s 🇨🇭 Noemi Rüegg as she propels herself to a maiden WT win and an Ochre Jersey she’ll try to defend tomorrow on the final stage of the Women's Santos Tour Down Under #TourDownUnder



📺: https://t.co/k2Exq3FDwl pic.twitter.com/kTe9o4HQ2Q — Santos Tour Down Under 🚴🚴‍♀️ (@tourdownunder) January 18, 2025

Ook de mannen hebben ondertussen hun eerste kilometers achter de rug op Australische bodem, door een criterium af te werken. Dat is elk jaar een voorproefje op de echte Tour Down Under. Veel jong volk aan de start in de Villawood Men's Classic. Henri Uhlig van Alpecin-Deceuninck en Matthew Brennan van Visma-Lease a Bike mogen tevreden zijn met hun tweede en derde plaats.

Welsford wint voor eigen publiek

Ze hadden wel nog niet de snelheid om thuisrijder Sam Welsford te kloppen. Die liet voor eigen volk Red Bull-BORA-hansgrohe een eerste keer juichen in 2025.