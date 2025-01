Meteen kansen op winst? Thibau Nys onthult zijn eerste wegkoersen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys werkt nog vier crossen af en richt zich daarna weer op het wegwielrennen. Ondertussen is ook een deeltje van zijn programma al bekend.

Met Benidorm (19 januari), Maasmechelen (25 januari), Hoogerheide (26 januari) en het WK in Liévin (2 februari) zit het veldritseizoen van Thibau Nys er alweer bijna op. Hij won in Overijse, op het EK, in Lokeren en op het BK.

Na het WK veldrijden zal Nys opnieuw zijn volle aandacht aan de weg schenken. Vorig jaar deed Nys het uitstekend met negen overwinningen, allemaal in rittenkoersen. Dit jaar focust Nys zich wat meer op eendagskoersen.

Intussen kent Nys ook al een deel van zijn programma op de weg. "Normaal ga ik beginnen met de GP Indurain (5 april, nvdr.)", zegt Nys bij WielerFlits. Daarna zal Nys ook de Ronde van het Baskenland (7 tot 12 april) rijden.

Welke grote ronde rijdt Nys?

Voor Nys gaat het dan naar de heuvelklassiekers met de Amstel Gold Race (20 april) en de Waalse Pijl (23 april). Ook in Eschborn-Frankfurt (1 mei) komt Nys aan de start. Daarna ligt alles nog open, al rijdt Nys zeker een grote ronde.

De Giro (9 mei tot 1 juni) lijkt weinig waarschijnlijk, het zal dus de Tour (5 tot 27 juli) of de Vuelta (23 augustus tot 14 september) worden. Al zou Nys volgens bondscoach Serge Pauwels in principe ook de Canadese koersen in Québec (12 september) en Montreal (14 september) rijden.