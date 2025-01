Mikte Sven Vanthourenhout te hoog? Patrick Lefevere legt uit wat het probleem is: "Hij heeft zich een beetje vergaloppeerd"

Sven Vanthourenhout leek zelf zijn geliefkoosde job voor het uitkiezen te hebben. Patrick Lefevere legt uit waarom de ex-bondscoach bij het begin van 2025 toch nergens aan de slag is.

Na zijn succesvolle passage bij Belgian Cycling werd Sven Vanthourenhout met verschillende teams in verband gebracht. Soudal Quick-Step was een vanzelfsprekende link, vanwege zijn band met Patrick Lefevere in het verleden. Een akkoord bleef uit, net zoals bij UAE en Red Bull-BORA-hansgrohe. Opvallend is dat Soudal Quick-Step met Frederik Broché wel iemand anders wegplukte bij de bond.

"Daar is toch geen vergelijking mogelijk? Broché is een trainer, Vanthourenhout is een type ploegleider. Er is nooit sprake van geweest om te kiezen", verduidelijkt Lefevere in HLN. Door Vanthourenhout aan boord te halen, kon Evenepoel nochtans gepaaid worden. Na hun jarenlange samenwerking is Vanthourenhout een vertrouwensman van Remco geworden.

Lefevere tegen ploeg-in-de-ploeg

"Hoeveel heeft hij er zo? Je kunt toch niet met vijf achter hem in de wagen gaan zitten? Zijn vader heeft dat één keer laten vallen, maar dat is nooit een discussiepunt geweest. Ik ben altijd tegen een 'ploeg-in-de-ploeg' geweest. Ook al zijn we eigenlijk zover, maar bon." De clan Evenepoel wordt alleszins niet nog eens versterkt met een Vanthourenhout.

Die laatste wilde een functie boven de ploegleiders. Mogelijk heeft het winnen van al die medailles hem een verkeerd beeld gegeven van zijn status. "Hij heeft zich een beetje vergaloppeerd, denk ik. Sven zag zichzelf als een soort coördinator. Maar op basis van wat? Hij heeft nog nooit een grote ronde gedaan. Moet hij dan vertellen aan mensen die hier al zo lang zijn hoe het moet?"

Geen onuitputtelijk budget bij Soudal Quick-Step

Respect voor zijn traject is wel op zijn plaats. "Tuurlijk, hij heeft een fantastische weg afgelegd bij de wielerbond. Maar het is ook weer een extra salaris en het geld is niet onuitputtelijk. Plus: het werd voor Koen Pelgrim wel héél veel. Dus vonden we het niet slecht om iemand naast hem te zetten."