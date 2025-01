🎥 Thibau Nys doet iedereen kraken in Benidorm, Wout van Aert valt net naast het podium

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft in Benidorm zijn vijfde zege van het seizoen geboekt. De Europese kampioen toonde zich de sterkste in de slotronde, Wout van Aert viel net naast het podium.

Wout van Aert stond in Benidorm nog eens aan de start, maar die start verliep niet goed. Van Aert was na één ronde pas 19de en moest dus aan een inhaaljacht beginnen. Dat lukte ook, halfweg koers was Van Aert opgeschoven naar plek zeven.

Met Nys, Iserbyt, Orts, Vanthourenhout, Van der Haar, Verstrynge, Ronhaar en Vandeputte waren naast Van Aert bijna alle grote namen vooraan aanwezig. Enkel Aerts zakte na een tijdje weg. Groot waren de verschillen vooraan nooit.

In de zesde van acht ronden probeerde Iserbyt het gat te laten vallen voor Vanthourenhout, maar Van der Haar had dat snel doorzien en ging zelf naar de leiding. Vanthourenhout liet op zijn beurt het gat vallen achter Van der Haar en Iserbyt.

Nys wint, Van Aert naast het podium

Verstrynge beet zijn tanden stuk en zette zich bij het ingaan van de voorlaatste ronde aan de kant, Van der Haar en Iserbyt kregen zo zeven seconden cadeau. Maar op de steile helling reed Van Aert met het gat in één ruk dicht, alles kwam weer samen.

De slotronde werd zo ingaan met acht koplopers. Net voor de steile helling sloegen Nys en Iserbyt een kloofje, Van Aert kreeg het niet dicht. Nys trok door en reed Iserbyt uit het wiel, Van Aert kwam ook niet dichter.

Nys hield zijn kleine voorsprong vast en pakte de zege in Benidorm, zijn vijfde van het seizoen. Iserbyt werd tweede op drie seconden, Van der Haar snoepte Van Aert nog de derde plaats af op vier seconden.