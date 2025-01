Bondscoach Pauwels twijfelt niet aan Van Aert: "Als Van der Poel dat kan..."

Het WK op de weg wordt dit jaar op een loodzwaar parcours in Rwanda gereden. Bondscoach Serge Pauwels gelooft toch in de kansen van Wout van Aert.

Vorig jaar in Zürich moest Wout van Aert passen voor het WK op de weg door zijn zware valpartij in de Vuelta. Bevestiging over zijn deelname aan het WK in Rwanda heeft Van Aert nog niet gegeven, hij wil wachten tot na de Tour.

Toch ziet bondscoach Serge Pauwels wel een rol weggelegd voor Van Aert op het WK in Rwanda. Met 5.475 hoogtemeters op 267,5 kilometer wordt het wel een loodzwaar WK, bijna 1.000 hoogtemeters meer dan het WK in Zürich.

Is WK-parcours te zwaar voor Van Aert?

Pauwels zal in februari het WK-parcours verkennen en dat voorleggen aan Van Aert. "Eerlijk gezegd denk ik dat er nauwelijks een parcours bestaat dat Wout niet aan kan", zegt Pauwels bij Het Nieuwsblad.

"Als je ziet dat iemand als Van der Poel op een lastig parcours in Zürich het podium haalde, dan had Wout dat ook gekund." In Imola werd Van Aert in 2020 ook tweede op een parcours met 4.600 hoogtemeters.

In 2021 eindigde Van Aert in Leuven elfde, in 2022 werd hij in de sprint om het zilver vierde. In 2023 pakte Van Aert dan een tweede keer zilver op het WK op de weg, na een ijzersterke Mathieu van der Poel.