Eli Iserbyt doet oproep om zet van Adrie van der Poel te herhalen voor toekomstig WK: "Ik ben zeker voorstander"

We zijn nog even verwijderd van het WK veldrijden, maar we kijken ook verder vooruit. Eli Iserbyt heeft immers al iets te zeggen over het WK van 2029.

Vandaag is het immers cross in Benidorm. De badplaats aan de Costa Blanca zou in 2029 ook het WK veldrijden willen organiseren. Eli Iserbyt heeft daar slechts een kleine bedenking bij, laat hij weten in De Zondag. "Ik ben zeker voorstander, maar het huidige parcours is iets te smal. Voor een WK voorziet men meestal vier meter breedte."

De organisator zal dus aan de slag moeten gaan met het parcours. Er kan mogelijk een voorbeeld genomen worden aan Adrie van der Poel, die wat dat betreft al vele jaren ervaring op zijn teller heeft staan. " Ik herinner me dat Adrie van der Poel in Hoogerheide speciaal enkele stroken heeft aangepast. Los daarvan is Benidorm één van de betere nieuwe crossen op de kalender."

Troyes en Flamanville bevallen Iserbyt ook

Van Iserbyt mag een WK veldrijden in Benidorm dus zeker. Zijn er nog zo van die andere buitenlandse bestemmingen die hiervoor eventueel in aanmerking komen? "Alleen de Franse manches in Troyes en Flamanville staan voor mij nog een trapje hoger." Een WK veldrijden in het buitenland is al langer iets dat in het veldrijden geïmplementeerd is.

Het is ondertussen zelfs al van 2021 in Oostende geleden dat er nog eens een WK in België doorging. Daarna deden de beste veldrijders de Verenigde Staten, Nederland en Tsjechië aan. Dit jaar komt het WK veldrijden er dus aan in het Franse Liévin. Ook de locaties van enkele toekomstige WK's liggen al vast: in 2027 wordt er opnieuw in Oostende gereden, in 2028 in Hoogerheide en in 2030 in Namen.

Benidorm optie voor WK veldrijden 2029

Voor het WK veldrijden van 2029 moet dus wel nog de knoop doorgehakt worden. Benidorm zou hiervoor dus een optie zijn.