Lucinda Brand grijpt naast de zege in Benidorm: "Was er echt klaar mee"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lucinda Brand leek haar hand uit te steken naar de zege in Benidorm, maar moest toch de duimen leggen voor wereldkampioene Fem van Empel. Brand was uiteindelijk wel tevreden met haar prestatie.

Net zoals de voorbije jaren was het in Benidorm een strijd tot in de laatste ronde voor de zege. Lucinda Brand lag lang op kop, maar op de balkjes ging wereldkampioene Fem van Empel haar voorbij. Brand moest tevreden zijn met plek twee.

"Het was close. Fem kon gewoon net wat sneller over de balkjes lopen. Daarna was het gewoon heel moeilijk om haar nog voorbij te gaan. De laatste stroken waren heel kort. Je komt steeds in een positie waarvan je denkt: ik kan er langs. Maar dan komt er alweer een bocht. Dat weet je hier."

Brand kon moeilijk opschuiven in Benidorm

Met haar tweede plaats in Benidorm stond Brand voor de 25ste keer op rij dit seizoen op het podium. Nochtans was de start van de leidster in de Wereldbeker niet goed. En het duurde ook een tijdje voor Brand voorin kwam.

"Het was in het begin heel lastig. Iedereen wil opschuiven en wilde niet te veel risico's nemen, maar dan zak je weer naar achter. Dat ging zo een tijdje door, tot ik er klaar mee was. Dan heb ik zelf doorgetrokken."

Door de zege van Van Empel komt de wereldkampioene tien punten dichter op Brand, maar ze heeft nog altijd 51 punten voorsprong. Er zijn nog maximaal 80 punten te verdienen. "Het ziet er absoluut goed uit in het klassement."